Договор подразумевал также сотрудничество с Украиной при использовании Керченского пролива.

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Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной относительно сотрудничества в использовании Азовского моря, а также Керченского пролива. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Совфед одобрил денонсацию договора еще на прошлой неделе. Соответствующее соглашение было подписано между странами еще 24 декабря 2003 года. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе.

После вхождения в РФ новых субъектов берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России. Украина расторгла это соглашение в феврале текущего года.

Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.