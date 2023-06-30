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Моравецкий заявил о желании разместить в Польше ядерное оружие США

Тимур Шерзад
16:23 30.06.2023
Матеуш Моравецкий заявил, что это должно быть сделано в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии.
Моравецкий заявил о желании разместить в Польше ядерное оружие США
© Фото: Mateusz Slodkowski, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании разместить американское ядерное оружие на территории Польши. 

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. 

Ранее сообщалось, что в Белоруссии заступил на боевое дежурство еще один дивизион С-400.

Также, по словам Лукашенко, Минобороны и КГБ Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия.

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