Моравецкий заявил о желании разместить в Польше ядерное оружие США

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Матеуш Моравецкий заявил, что это должно быть сделано в ответ на размещение ядерного оружия в Белоруссии.

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