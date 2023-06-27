В стране и мире Лукашенко заявил, что МО и КГБ Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия Максим Крюков Президент Белоруссии отметил, что настаивал на размещении на территории страны российского тактического ядерного оружия, «чтобы сюда никто не сунулся». © Фото: Alex Halada, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Министерством обороны и Комитетом государственной безопасности страны стоит задача определить алгоритм применения тактического ядерного оружия (ТЯО). «Основа его (тактического ядерного оружия) должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство», - приводит его слова информагентство БелТА. Белорусский лидер добавил, что настаивал на размещении на территории республики российского ТЯО, «чтобы сюда никто не сунулся». Ранее Александр Лукашенко заявил, что у него не будет никаких колебаний по применению тактического ядерного оружия в случае чьей-либо агрессии против республики. По мнению белорусского президента, «вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие», подчеркнув, что ТЯО является «оружием сдерживания». Экспертное мнение и аналитика