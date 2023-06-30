В Белоруссии на боевое дежурство заступил новый дивизион С-400

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Минобороны Белоруссии сообщило о заступлении на боевое дежурство очередного дивизиона С-400 «Триумф».

«Сегодня, несомненно, знаковый день не только для дивизиона, который сегодня заступает на боевое дежурство, но и для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны», - прокомментировал это командующий ВВС и ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович.

Он добавил, что во время напряженной до предела военно-политической обстановки как никогда важно быть во всеоружии.

Личный состав дивизиона уже прошел обучение, освоил технику и отработал навыки на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что Минск ратифицировал соглашение с Москвой о региональной группировке войск.