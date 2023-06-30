78 процентов россиян оценили работу Путина как хорошую

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Опрос Фонда «Общественное мнение» выявил количество доверяющих президенту России людей. Оно составляет 75% населения.

Работу Владимира Путина как хорошую описали 78% опрошенных. При этом 10% заявили, что она плохая, а еще 12% затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил наименование гвардейского 8-му артиллерийскому полку.

Кроме этого, президент России заявил, что сильное и ответственное гражданское общество - основа суверенитета страны.