Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество - основа суверенитета России
Президент РФ сделал это в ходе выступления на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени».
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Путин отметил важность гражданского общества в России. Он сделал это на ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы - это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны», - подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин оценил иронию в том, что санкции и русофобия Запада способствовали развитию туризма в самой России.
Также Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество.