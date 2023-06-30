Путин присвоил наименование гвардейского 8-му артиллерийскому полку
Полк стал гвардейским за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов.
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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейского 8-му артиллерийскому полку. Полный текст Указа можно прочитать на портале правовой информации.
Сообщается, что полн стал гвардейским за массовые героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов.
Ранее Путин заявил, что «Сармат» с новой тяжелой ракетой поступит на боевое дежурство в ближайшее время.
Также президент отметил, что сильное и ответственное гражданское общество - основа суверенитета России.