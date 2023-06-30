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Лавров заявил, что Россия продолжит уничтожать собрания украинских военных с западными генералами

Тимур Шерзад
13:20 30.06.2023
Министр иностранных дел России отметил, что украинские боевики часто используют гражданские объекты для совещаний военных, это нарушение международного гуманитарного права.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжит уничтожать сборища украинских военных вместе с наемниками и западными генералами. 

«Если мы будем обнаруживать такие "собрания", наподобие такого ,что было в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что эти люди объявили нам войну», - заявил Лавров на брифинге.

Глава МИД РФ добавил, что украинские боевики часто используют гражданские объекты для совещаний военных, это нарушение гуманитарного права.

Он саркастически попросил обратить внимание стран НАТО, которые тренируют украинцев, во время тренировок учить их не только «убивать русских», но и еще учить боевиков элементарным азам международного гуманитарного права.

Также Лавров заявил, что Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием.

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