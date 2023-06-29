Армия МО РФ: в Краматорске удалось уничтожить двух украинских генералов во время совещания Также было уничтожено до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских генералов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала», - заявил он на брифинге. Помимо генералов, в результате удара ликвидировано до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников. Представитель российского оборонного ведомства рассказал и о безуспешных попытках наступления противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Атаки отражаются нашими бойцами, киевские формирования несут серьезные потери в личном составе и военной технике. Так, только на Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 530 человек убитыми и ранеными. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика