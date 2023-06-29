МО РФ: в Краматорске удалось уничтожить двух украинских генералов во время совещания
Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских генералов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала», - заявил он на брифинге.
Помимо генералов, в результате удара ликвидировано до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
Представитель российского оборонного ведомства рассказал и о безуспешных попытках наступления противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Атаки отражаются нашими бойцами, киевские формирования несут серьезные потери в личном составе и военной технике. Так, только на Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 530 человек убитыми и ранеными.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.