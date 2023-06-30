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В Башкирии 465 пчел напали на двух мальчиков

Сергей Лебедев
12:11 30.06.2023
Ребят госпитализировали в реанимацию, у детей не проявилась аллергическая реакция на яд насекомых.
В Башкирии 465 пчел напали на двух мальчиков
© Фото: imago stock&people, GlobalLookPress
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В селе Ахмерово Ишимбайского района Республики Башкортостан рой домашних пчел напал на двух мальчиков, которые без сопровождения взрослых отправились на поляну в лесу. Об этом сообщили в детской больнице Стерлитамака. Детей отправили в реанимационное отделение.

Медики извлекли из мальчиков 465 пчелиных жал. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает. Педиатр Григорий Саарян отметил, что у них не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд.

«Им повезло и их состояние стабильное - без серьезных клинических симптомов», - отметил медик.

Ранее стало известно, что недалеко от поселка Золотой в муниципальном районе имени Лазо в Хабаровском крае сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады. Животное схватило мужчину за ногу, когда тот отошел от трактора.

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