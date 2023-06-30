Армия Украинский дрон заснял момент своего перевоплощения в трофей российских военных Игорь Лапик Беспилотник врага пытался шпионить за нашими бойцами, но был сбит метким огнем из стрелкового оружия. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Дрон противника пытался шпионить за российскими бойцами, но его оператор потерпел полную неудачу. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик. «Когда в небе наши бойцы замечают летящий квадрокоптер, начинается огонь из всего стрелкового оружия. Потому что вражеская птичка может натворить много дел. Это видео снято украинским трофейным дроном, который был в итоге сбит из автомата», - заметил Лапик. Также публиковались кадры сброса гранаты с беспилотника - она попала точно в окоп с украинскими боевиками. Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили укрепления украинских боевиков в зоне спецоперации. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика