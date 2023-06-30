Украинский дрон заснял момент своего перевоплощения в трофей российских военных
Беспилотник врага пытался шпионить за нашими бойцами, но был сбит метким огнем из стрелкового оружия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Дрон противника пытался шпионить за российскими бойцами, но его оператор потерпел полную неудачу. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.
«Когда в небе наши бойцы замечают летящий квадрокоптер, начинается огонь из всего стрелкового оружия. Потому что вражеская птичка может натворить много дел. Это видео снято украинским трофейным дроном, который был в итоге сбит из автомата», - заметил Лапик.
Также публиковались кадры сброса гранаты с беспилотника - она попала точно в окоп с украинскими боевиками.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили укрепления украинских боевиков в зоне спецоперации.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.