Оператор российского дрона сбросил гранату точно в окоп с украинскими боевиками

На кадрах видно, как боеприпас падает в траншею противника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне специальной военной операции охота на украинских националистов ведется круглые сутки. На кадрах, предоставленных «Звезде», квадрокоптер подлетает к вражескому опорнику. Сидящий в окопе боевик стреляет в него, но не попадает. В ответ летит граната. На видео показан и момент ее разрыва внутри окопа.

Корреспондент Игорь Лапик также показал квадрокоптер, подготовленный к выполнению боевого задания. На устройстве сброса закреплена граната Ф-1, разлет осколков которой составляет около 200 метров.

Между тем Минобороны показало, как российские САУ «Акации» бьют бронетехнику врага на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.