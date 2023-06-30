Минобрнауки посоветовало начислять дополнительные баллы поступающим в вузы участникам СВО

Абитуриенты-участники спецоперации на Украине смогут получить до десяти дополнительных баллов при поступлении.

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По рекомендации Минобрнауки, дополнительные баллы полагаются абитуриентам, участвовавшим в СВО по контракту, призыву и мобилизации или служившим в качестве добровольцев (документ был опубликован 28 июня).

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», - говорится в документе.

Студенты со статусом ветерана смогут рассчитывать на госстипендию до конца учебного года.

Ранее в июне было вынесено предложение о возможности перевода на бюджет участников спецоперации, а также о предоставлении им права бесплатно обучаться на подготовительных курсах перед вступительными экзаменами в вуз.

Помимо этого, в рекомендации Минобрнауки говорится о зачислении по отдельной квоте и без вступительных испытаний детей медицинских работников, умерших в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. В марте этого года в Роспотребнадзоре заявили, что новая коронавирусная инфекция перестала считаться катастрофой.

В данном случае речь идет о программах бакалавриата и специалитета. Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков говорил о недостаточно качественном развитии магистратуры в российских вузах.