В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 перестал считаться катастрофой

Алексей Курильченко
17:58 13.03.2023
Коронавирусная инфекция приобрела черты сезонного заболевания, иммунитет сформировался практически у всех россиян, поэтому в расчете коллективного иммунитета для ограничительных мер отпала необходимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Официальный портал о коронавирусе приостановил подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил «Звезде» причины данного решения.

«На мой взгляд, мы достигли того уровня, когда измерять коллективный иммунитет абсолютно бессмысленно. Этому есть несколько причин. Это высокая заразность "омикрона", его быстрая изменчивость. Плюс массовая вакцинация внесла определенную роль. Еще черты сезонного заболевания - мы не знаем, что переносим легкую форму ковида или респираторной инфекции. Но иммунитет все равно формируется... Трудно встретить в России человека, который не встречался бы с коронавирусной инфекцией», - рассказал Горелов.

Ранее, в начале пандемии, коллективный иммунитет использовался для определения необходимых ограничительных мер. В настоящее время ограничительные мероприятия не требуются, поэтому отпадает необходимость и в измерении коллективного иммунитета.

«Ситуация может поменяться - каждая "волна" определяется появлением нового штамма, который приобретает те или иные свойства, которые дают ему преимущество. С другой стороны, мы уже не наивны - штаммы отличаются незначительно, и, распространяясь, они лишь укрепляют иммунитет. Думаю, что у здоровых людей встреча с коронавирусной инфекцией не будет такой катастрофой, как это было в 20-м или даже 21-м году», - рассказал Горелов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила временно остановить расследование по происхождению коронавируса в связи с трудностями при сборе данных. Организация планировала проведение работы по этапам, однако план пришлось изменить.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:29 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи из РСЗО HIMARS
18:34 В стране и мире
Видео
Ликсутов рассказал о причинах остановки движения на БКЛ в Москве
17:04 Армия
Видео
Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» омыл гидроакустическую станцию в Индийском океане
16:36 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту остановки движения на БКЛ в Москве
16:04 В стране и мире
В ЕК отказались отвечать на вопрос об обсуждении утечек в СМИ по «Северным потокам»
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.