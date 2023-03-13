В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 перестал считаться катастрофой

Коронавирусная инфекция приобрела черты сезонного заболевания, иммунитет сформировался практически у всех россиян, поэтому в расчете коллективного иммунитета для ограничительных мер отпала необходимость.

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Официальный портал о коронавирусе приостановил подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил «Звезде» причины данного решения.

«На мой взгляд, мы достигли того уровня, когда измерять коллективный иммунитет абсолютно бессмысленно. Этому есть несколько причин. Это высокая заразность "омикрона", его быстрая изменчивость. Плюс массовая вакцинация внесла определенную роль. Еще черты сезонного заболевания - мы не знаем, что переносим легкую форму ковида или респираторной инфекции. Но иммунитет все равно формируется... Трудно встретить в России человека, который не встречался бы с коронавирусной инфекцией», - рассказал Горелов.

Ранее, в начале пандемии, коллективный иммунитет использовался для определения необходимых ограничительных мер. В настоящее время ограничительные мероприятия не требуются, поэтому отпадает необходимость и в измерении коллективного иммунитета.

«Ситуация может поменяться - каждая "волна" определяется появлением нового штамма, который приобретает те или иные свойства, которые дают ему преимущество. С другой стороны, мы уже не наивны - штаммы отличаются незначительно, и, распространяясь, они лишь укрепляют иммунитет. Думаю, что у здоровых людей встреча с коронавирусной инфекцией не будет такой катастрофой, как это было в 20-м или даже 21-м году», - рассказал Горелов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила временно остановить расследование по происхождению коронавируса в связи с трудностями при сборе данных. Организация планировала проведение работы по этапам, однако план пришлось изменить.