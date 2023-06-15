Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в России
Необходимо достичь существенного повышения качества магистратуры, считает министр.
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Магистратура не выполняет свое предназначение в нашей стране, требуются серьезные изменения. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», - сказал глава ведомства на ПМЭФ.
По мнению Фалькова, в частности, необходимо достичь существенного повышения качества магистратуры.
Ранее глава Минобрнауки объяснял, что уход от Болонской системы в РФ не будет означать полный отказ от бакалавриата и магистратуры. Он отметил, что абитуриентам нравятся эти форматы обучения.