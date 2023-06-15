В стране и мире ПМЭФ-2023 Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в России Анна Назайкина Необходимо достичь существенного повышения качества магистратуры, считает министр. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Магистратура не выполняет свое предназначение в нашей стране, требуются серьезные изменения. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», - сказал глава ведомства на ПМЭФ. По мнению Фалькова, в частности, необходимо достичь существенного повышения качества магистратуры. Ранее глава Минобрнауки объяснял, что уход от Болонской системы в РФ не будет означать полный отказ от бакалавриата и магистратуры. Он отметил, что абитуриентам нравятся эти форматы обучения. Экспертное мнение и аналитика