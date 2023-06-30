Лавров: пребывание ЧВК «Вагнер» в Африке регулируется контрактами африканских стран с этой компанией

Также Лавров сравнил мятеж Пригожина с передрягой и добавил, что из таких передряг Россия выходила только в более сильном состоянии.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос относительно пребывания ЧВК «Вагнер» в Африке регулируют контракты.

«Что касается ЧВК "Вагнер", которые тоже там работали, и работали в нескольких африканских странах, эта договоренность заключена напрямую между соответствующими африканскими правительствами и ЧВК "Вагнер"», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Также Лавров заметил, что мятеж Пригожина трудно назвать «громче чем передрягой», и подчеркнул, что из таких передряг Россия выходила только в более сильном состоянии.

Кроме этого, по словам министра иностранных дел России, страны Запада пытаются заморозить конфликт для того, чтобы накачать Украину оружием.