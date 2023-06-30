Лавров заявил, что мятеж Пригожина трудно назвать «громче чем передрягой»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал передрягой попытку мятежа 24 июня основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», - сказал министр на пресс-конференции.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не обязана объясняться по теме мятеже. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин, а также политические силы страны уже прокомментировали произошедшее.
Лавров высказался и о соглашении о вывозе зерна из украинских портов. По словам министра, экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения «зерновой сделки».