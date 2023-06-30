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Лавров заявил, что мятеж Пригожина трудно назвать «громче чем передрягой»

Андрей Аркадьев
11:33 30.06.2023
РФ никому ничего не обязана объяснять по теме попытки мятежа и возможного влияния на процессы в стране, добавил глава МИД.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал передрягой попытку мятежа 24 июня основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», - сказал министр на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не обязана объясняться по теме мятеже. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин, а также политические силы страны уже прокомментировали произошедшее.

Лавров высказался и о соглашении о вывозе зерна из украинских портов. По словам министра, экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения «зерновой сделки».

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