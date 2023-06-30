В Хабаровском крае истощенный тигр напал на вальщика леса

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В Хабаровском крае сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады. Происшествие случилось недалеко от поселка Золотой в муниципальном районе имени Лазо, сообщили в региональном управлении охотничьего хозяйства.

«Человеку нанесены легкие телесные повреждения», - отметили чиновники.

Местные СМИ сообщают, что животное схватило вальщика, когда тот отошел от трактора. Отпугнуть хищника удалось бензопилой. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. Раны на ноге оказались не опасными.

Напомним, 8 июня у побережья египетского города Хургада акула напала на россиянина. Позже опасную рыбу поймали. Исследователи будут устанавливать причины ее агрессивного поведения.