В Пентагоне заявили об отсутствии решений о передаче ракет ATACMS Киеву

Ранее издание WSJ сообщило, что вопрос об отправке данного типа ракет Украине находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

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США не приняли решение о поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 километров. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал публикацию WSJ о том, что Вашингтон в ближайшее время намерен одобрить поставку Киеву этих ракет.

Райдер сказал, что видел эту публикацию, но ему «нечего объявлять относительно ATACMS». Представитель Пентагона добавил, что ему не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся этих ракет.

Ранее американское издание сообщило, что вопрос об отправке данного типа ракет Украине находится на стадии согласования на самом высоком уровне. WSJ ссылалась на высокопоставленного представителя Минобороны Украины, который якобы сказал, что в Киеве «получили положительные сигналы» о передаче ATACMS.

В мае в Госдепе США заявляли, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракеты ATACMS. В то же время представитель департамента сказал, что когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, «это всегда рассматривается».