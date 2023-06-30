В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне заявили об отсутствии решений о передаче ракет ATACMS Киеву

Владимир Рубанов
00:26 30.06.2023
Ранее издание WSJ сообщило, что вопрос об отправке данного типа ракет Украине находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
В Пентагоне заявили об отсутствии решений о передаче ракет ATACMS Киеву
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

США не приняли решение о поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 километров. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал публикацию WSJ о том, что Вашингтон в ближайшее время намерен одобрить поставку Киеву этих ракет.

Райдер сказал, что видел эту публикацию, но ему «нечего объявлять относительно ATACMS». Представитель Пентагона добавил, что ему не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся этих ракет.

Ранее американское издание сообщило, что вопрос об отправке данного типа ракет Украине находится на стадии согласования на самом высоком уровне. WSJ ссылалась на высокопоставленного представителя Минобороны Украины, который якобы сказал, что в Киеве «получили положительные сигналы» о передаче ATACMS.

В мае в Госдепе США заявляли, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракеты ATACMS. В то же время представитель департамента сказал, что когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, «это всегда рассматривается».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:05 В стране и мире
Росатом подписал соглашение о добыче лития в Боливии
17:52 В стране и мире
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
18:26 В стране и мире
Mash: мать зарезала своего 10-месячного ребенка на севере Москвы
16:44 В стране и мире
FT: ЕС может отправить на Украину военные миссии в рамках будущих гарантий безопасности Киеву
16:39 В стране и мире
Видео
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.