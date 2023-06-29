WSJ: США в ближайшее время могут одобрить поставку Киеву ракет ATACMS

По данным американского издания, вопрос об отправке таких ракет Украине находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Соединенные Штаты Америки в скором время могут одобрить поставку киевскому режиму оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в США и странах Европы.

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», - приводит издание слова высокопоставленного представителя Минобороны Украины.

В публикации отмечается, что вопрос об отправке таких ракет Украине в настоящее время находится на стадии согласования на самом высоком уровне.

ATACMS - ракета класса земля - земля, производимая американской компанией Lockheed Martin, дальность применения составляет порядка 300 километров.

В конце мая представитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что в ближайшее время американская администрация не планирует поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. По его словам, США предоставляют украинцам то, что им необходимо на данный момент.