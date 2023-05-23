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Госдеп: США не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS

Елизавета Егорова
23:54 23.05.2023
По словам Вашингтона, в настоящий момент Америка оказывает достаточное количество военной помощи Киеву.
Госдеп: США не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS
© Фото: defense.gov
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В ближайшее время американская администрация не планирует поставлять Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Она считает, что США предоставляют украинцам то, что им необходимо на данный момент.

«Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается. Однако сейчас мы предоставляем украинцам то, что, по нашему мнению, им необходимо в настоящее время», - цитирует ТАСС слова представителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана.

Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка Украине F-16 не сможет кардинально изменить ход боевых действий.

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