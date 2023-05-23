В стране и мире Госдеп: США не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS Елизавета Егорова По словам Вашингтона, в настоящий момент Америка оказывает достаточное количество военной помощи Киеву. © Фото: defense.gov Читайте нас на: В ближайшее время американская администрация не планирует поставлять Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Она считает, что США предоставляют украинцам то, что им необходимо на данный момент. «Когда речь идет о конкретных оружейных системах вроде ATACMS, это всегда рассматривается. Однако сейчас мы предоставляем украинцам то, что, по нашему мнению, им необходимо в настоящее время», - цитирует ТАСС слова представителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана. Ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка Украине F-16 не сможет кардинально изменить ход боевых действий. Экспертное мнение и аналитика