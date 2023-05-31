Товары J&J исключат из параллельного импорта в случае прямых поставок в РФ

На минувшей неделе стало известно, что контактные линзы Johnson&Johnson внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель.

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Продукцию компании Johnson&Johnson могут исключить из параллельного импорта в случае прямых поставок в Россию. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Однако решение включить продукцию компании в этот список останется в силе до тех пор, пока компания не докажет сохранение прямых поставок линз на российский рынок.

На минувшей неделе стало известно, что контактные линзы Johnson&Johnson внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель. Это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций.

Накануне Johnson&Johnson заверила, что продолжает обеспечивать российских потребителей линзами, сообщало РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Ранее компания предупредила о приостановке импорта контактных линз в Россию.

Как заявил Мантуров, решение о выводе линз Johnson&Johnson из списка параллельного импорта может быть принято тогда, когда российские дистрибьюторы подтвердят то, что компания сохраняет свое присутствие на рынке и прямые поставки.

В Росздравнадзоре сообщили, что в России нет дефицита контактных линз, после того как Johnson&Johnson предупредила, что приостанавливает поставку товара в РФ.