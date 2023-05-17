ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров

В перечень товаров для параллельного импорта сейчас входят более 50 категорий.

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Параллельный импорт необходимо распространить на все категории товаров, помимо тех, что производятся в России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России», - сказал он.

Шаскольский подчеркнул, что речь идет исключительно о легально приобретенных оригинальных товарах иностранных производителей, качество и безопасность которых можно проверить.

В мае прошлого года российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта. В этот список вошли больше 50 категорий товаров, которые необходимы для промышленности и потребителей, и включает как определенные бренды, так и в целом категории товаров. Осенью Федеральная таможенная служба сообщала, что прирост параллельного импорта оценивается в 12% ежемесячно.