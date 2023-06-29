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В Госдуме хотят запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите

Владимир Рубанов
03:47 29.06.2023
В документе предлагается также запретить ИП продавать при оказании услуг общественного питания пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
В Госдуме хотят запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите
© Фото: Guido Kirchner, dpa, GlobalLookPress
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Индивидуальным предпринимателям в России могут запретить продавать пиво и сидр в заведениях общепита. Такая инициатива содержится в экспертном докладе межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается также запретить ИП продавать при оказании услуг общественного питания пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Кроме того, данные о розничной продаже пива и пивных напитков предлагается в обязательном порядке передавать в единую государственную информационную систему.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что контрафактным сидром в России отравились 106 человек. 36 из них погибли, в том числе несовершеннолетние.

Первые случаи отравления контрафактным сидром произошли в Ульяновской области в начале июня. Позже в напитке «Мистер сидр» нашли примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

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