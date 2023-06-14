Берлин счел Москву самой серьезной угрозой европейскому миропорядку

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин будет поддерживать Киев даже на фоне протестных настроений в Германии.

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Правительство Германии представило первую в истории страны стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа самой существенной угрозой европейскому миропорядку. Соответствующий документ опубликован на сайте немецкого кабмина.

«Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», - говорится в стратегии нацбезопасности Германии.

К такому выводу авторы документа пришли исходя из проводимой спецоперации по защите мирного Донбасса. По мнению официального Берлина, необходимо сохранять доверительные военно-политические контакты между членами Североатлантического альянса с целью уменьшения рисков.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил о продлении поддержки Украины, несмотря на протестные настроения в собственной стране. Политик заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.