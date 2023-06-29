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Иностранные туристы смогут оплачивать туры и покупки в России виртуальной картой «Мир»

Ян Брацкий
03:18 29.06.2023
Соответствующий закон был принят в III чтении, в Минэкономразвития рассчитывают, что в IV квартале такая возможность появится.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Иностранные туристы перед поездкой в Россию смогут оформить виртуальные карты «Мир» для оплаты своих покупок или туров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Для иностранных гостей предусмотрены два способа оплаты картой «Мир», добавил министр.

«Иностранные туристы смогут оформить виртуальную карту "Мир", находясь в своих странах, для оплаты туров и покупок на территории нашей страны. То есть они по приезду, по пересечению границы, смогут ее получить физически либо использовать в виртуальном режиме, используя свои мобильные телефоны», - заявил Решетников.

Кроме того, Решетников сообщил, что безвизовые групповые поездки туристов между Россией и Ираном могут начаться уже в июле этого года. Недавно стороны обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний. В ходе совещания Путин призвал ускорить работы по электронным визам и максимально упростить все формальности для туристов из-за рубежа.

В ходе совещания глава государства отметил, что санкции и ограничения коллективного Запада способствовали развитию внутреннего туризма в России. По мнению главы государства, авторы антироссийских инициатив сами вычеркнули себя из списка привлекательных туристических направлений. Таким образом, западные страны теряют деньги, репутацию и доверие, тогда как внутренний туризм наращивает свою привлекательность, отметил президент.

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