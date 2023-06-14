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Россия может возобновить групповые безвизовые поездки с Китаем, Ираном и Индией. Об этом «Звезде» рассказал временно исполняющий обязанности директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

«Первое - мы планируем запустить, уже, наверное, в июле текущего, может быть даже в конце июня с Ираном, соответственно, все процедуры для этого почти завершены. Мы получили от иранской стороны список туроператоров, которые будут аккредитованы для реализации данного соглашения», - сказал Кондратьев.

С Китаем ведомство также прорабатываем аналогичное соглашение по возобновлению поездок.

«По нашей инициативе запускаем проработку такого же соглашения с индийской стороной, проект соглашение уже был передан индийской стороне в начале мая 2023 года», - уточнил Никита Кондратьев.

С его слов, ведомство ожидает конкретных предложений и правок по данному документу от индийской стороны, после чего можно будет запустить этот процесс.

Выступая в середине февраля в Госдуме РФ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами. Также, по словам главы российской дипломатии, с еще шестью странами планируется ввести облегченный порядок оформления виз.