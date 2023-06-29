Небензя заявил, что условия мира для Украины будут не те, что весной 2022 года

По словам постпреда России в ООН, западное оружие не изменит баланс сил в конфликте на Украине.

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Шанс на мир на Украине был упущен весной 2022 года, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации. По его словам, теперь его условия для Киева будут другими.

Постпред РФ указал также, что у Киева не осталось собственных вооружений. По его словам, западное оружие баланс сил в конфликте на Украине не изменит. Мобилизационный резерв Украины также заканчивается. Поражение киевского режима является вопросом времени, сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что из-за износа вышло из строя большое количество западной артиллерии, поставленной Украине. Также у Киева заканчиваются снаряды.

Президент России Владимир Путин впервые показал проект договора, подписанный украинской стороной в Турции весной 2022 года. По его словам, он после отвода российских войск из-под Киева украинские переговорщики вышли из диалога и отправили достигнутые договоренности «на свалку».