Также у киевского режима заканчиваются снаряды.

© Фото: Christian Charisius, dpa, GlobalLookPress

Из-за износа вышло из строя большое количество западной артиллерии, поставленной Украине. Также у Киева заканчиваются и снаряды. Поэтому американские конгрессмены призвали Джо Байдена передать кассетные боеприпасы, сообщает телеканал «360».

По мнению американских военных аналитиков, отправка кассетных боеприпасов может решить проблему нехватки артиллерии на Украине. Это связано с более высокой поражающей способностью данного вида вооружения.

Напомним, в январе появлялась информация, что Турция могла передать Украине кассетные боеприпасы двойного назначения, предназначенные для поражения бронетехники. Ранее Украина неоднократно пыталась получить их от США, но американское законодательство запретило их экспорт. Официальной причиной при этом назван «высокий уровень брака».

В Турции кассетные боеприпасы производились по соглашению с США. Она является единственной страной, где Украина смогла получить данный вид вооружения.