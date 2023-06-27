В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине из-за износа вышло из строя большое количество западной артиллерии

Сергей Лебедев
08:50 27.06.2023
Также у киевского режима заканчиваются снаряды.
На Украине из-за износа вышло из строя большое количество западной артиллерии
© Фото: Christian Charisius, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Из-за износа вышло из строя большое количество западной артиллерии, поставленной Украине. Также у Киева заканчиваются и снаряды. Поэтому американские конгрессмены призвали Джо Байдена передать кассетные боеприпасы, сообщает телеканал «360».

По мнению американских военных аналитиков, отправка кассетных боеприпасов может решить проблему нехватки артиллерии на Украине. Это связано с более высокой поражающей способностью данного вида вооружения.

Напомним, в январе появлялась информация, что Турция могла передать Украине кассетные боеприпасы двойного назначения, предназначенные для поражения бронетехники. Ранее Украина неоднократно пыталась получить их от США, но американское законодательство запретило их экспорт. Официальной причиной при этом назван «высокий уровень брака».

В Турции кассетные боеприпасы производились по соглашению с США. Она является единственной страной, где Украина смогла получить данный вид вооружения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:22 В стране и мире
Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Крыму
08:13 В стране и мире
Axios: Блинкен запретил сотрудникам госдепа обсуждать попытку мятежа в России
07:17 В стране и мире
В постпредстве РФ при ООН рассказали о попытках США вербовать дипломатов
02:29 В стране и мире
Минтруд предложил дважды индексировать пенсии в 2025-2026 годах
22:18 Армия
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Популярное
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.