МВФ выделил Украине новый транш объемом $890 млн

Это часть программы Фонда по финансовой поддержке Киева на общую сумму 15,6 млрд долларов США.

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Украине второй транш в размере $890 млн из ранее утвержденной программы расширенного кредитования (EFE).

Эти средства будут направлены на поддержку бюджета, говорится в сообщении на сайте фонда. Механизм EFF сроком на 48 месяцев с доступом к 15,6 млрд долларов США был одобрен в марте 2023 года. Он является частью общего пакета поддержки Украины на сумму 115 миллиардов долларов США.

Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в фонд госбюджета Украины в апреле.

Тем временем в Евросоюзе продолжается обсуждение передачи замороженных российских активов Киеву. Конфисковать заблокированные средства напрямую юридически недопустимо. Другие меры, такие как передача процентной выручки от средств Москвы Киеву, могут подорвать доверие остальных стран к Европе.

Ранее Совет Европейского союза по иностранным делам одобрил расширение военной помощи Украине на 3,5 млрд евро.