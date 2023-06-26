В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель заявил, что Совет ЕС одобрит расширение военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро

Анна Назайкина
10:49 26.06.2023
По мнению главы евродипломатии, сейчас как никогда важно расширять такого рода помощь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Совет Европейского союза по иностранным делам сегодня, 26 июня, одобрит расширение европейской военной помощи Украине. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прибытия на встречу глав МИД сообщества.

«Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине - дополнительные 3,5 млрд евро», - заявил Боррель.

По мнению Борреля, в настоящий момент как никогда необходимо расширять такого рода помощь.

Следует отметить, что речь идет не о разовом выделении помощи, а о том, чтобы увеличить финансирование Европейского фонда мира. Именно из него ЕС выделяет средства на поставки оружия Киеву.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в ЕС, утверждало, что Боррель выступил с предложением увеличить на 3,5 миллиарда евро фонд, который используется для военной помощи Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:48 Армия
Видео
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники «Аллигатором»
10:44 В стране и мире
Впервые с 29 марта 2022 года курс доллара превысил 87 рублей
09:56 В стране и мире
В Москве, Московской и Воронежской областях отменили режим КТО
09:46 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила о задержании россиянина, отправлявшего деньги на покупку техники для ВСУ
08:27 В стране и мире
В Гидрометцентре спрогнозировали сильные дожди в нескольких регионах России
Популярное
В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.