Боррель заявил, что Совет ЕС одобрит расширение военной помощи Киеву на 3,5 млрд евро

По мнению главы евродипломатии, сейчас как никогда важно расширять такого рода помощь.

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Совет Европейского союза по иностранным делам сегодня, 26 июня, одобрит расширение европейской военной помощи Украине. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прибытия на встречу глав МИД сообщества.

«Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине - дополнительные 3,5 млрд евро», - заявил Боррель.

По мнению Борреля, в настоящий момент как никогда необходимо расширять такого рода помощь.

Следует отметить, что речь идет не о разовом выделении помощи, а о том, чтобы увеличить финансирование Европейского фонда мира. Именно из него ЕС выделяет средства на поставки оружия Киеву.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники в ЕС, утверждало, что Боррель выступил с предложением увеличить на 3,5 миллиарда евро фонд, который используется для военной помощи Украине.