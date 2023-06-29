Mash: мать зарезала своего 10-месячного ребенка на севере Москвы

По данным Telegram-канала, весной женщину выписали из психбольницы, куда она попала еще зимой.

© Фото: Следственный комитет России

В квартире на севере столицы нашли тело ребенка с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

«В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, с малышом в квартире находилась его мать. В настоящее время на месте трагедии работают следователи и криминалисты столичного СК.

Как сообщает Mash, отец ребенка пришел домой с работы, и на пороге на него напала жена с ножом. Мужчина решил запереть супругу в квартире и вызвать экстренные службы. Telegram-канал отмечает, что по приезде сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 10-месячного ребенка с несколькими ножевыми ранениями. Кроме того, источник сообщил, что этой зимой женщина проходила лечение в психбольнице.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи четырехлетнего ребенка в Еврейской автономной области. Сообщается, что ребенок находился в доме родственников в селе Песчаное, но поздно вечером ушел в неизвестном направлении. Сегодня утром в ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что спустя 12 часов поисков в селе Песчаное нашли пропавшего 4-летнего мальчика из многодетной семьи.