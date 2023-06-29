Кубинская военная делегация посетила российскую Военную академию Генштаба в Москве
Иностранным гостям рассказали об истории военного вуза, его выдающихся выпускниках, среди которых в том числе и сам глава кубинского оборонного ведомства Альваро Лопес.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Делегация Вооруженных сил Кубы посетила российскую Военную академию Генштаба.
Иностранным гостям рассказали об истории военного вуза, его выдающихся выпускниках, среди которых в том числе и сам глава кубинского оборонного ведомства Альваро Лопес. По его словам, уровень образования в академии был и остается на высоком уровне.
Ранее встречу с Альваро Лопесом провел Сергей Шойгу. Как отметил министр, отношения двух стран находятся на подъеме. Москва и Гавана достигли высокого темпа развития политического диалога.
Также сообщалось, что делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»