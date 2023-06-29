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Кубинская военная делегация посетила российскую Военную академию Генштаба в Москве

18:14 29.06.2023
Иностранным гостям рассказали об истории военного вуза, его выдающихся выпускниках, среди которых в том числе и сам глава кубинского оборонного ведомства Альваро Лопес.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Делегация Вооруженных сил Кубы посетила российскую Военную академию Генштаба.

Иностранным гостям рассказали об истории военного вуза, его выдающихся выпускниках, среди которых в том числе и сам глава кубинского оборонного ведомства Альваро Лопес. По его словам, уровень образования в академии был и остается на высоком уровне.

Ранее встречу с Альваро Лопесом провел Сергей Шойгу. Как отметил министр, отношения двух стран находятся на подъеме. Москва и Гавана достигли высокого темпа развития политического диалога.

Также сообщалось, что делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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