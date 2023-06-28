Делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии возложения также принял участие главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кубинская делегация в ходе визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Миера и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания. Перед памятником-символом в честь погибших воинов прошли военнослужащие роты почетного караула.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с кубинским коллегой. Стороны обсудили военное сотрудничество Москвы и Гаваны. Также Шойгу констатировал достижение высокого темпа развития политического диалога между странами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.