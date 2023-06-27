Шойгу встретился с коллегой из Кубы Альваро Лопесом Мьерой

Минобороны России сообщило, что церемония встречи состоялась сегодня, 27 июня 2023 года.

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с коллегий из Кубы, генералом армейского корпуса Альваро Лопесом Мьерой.

Шойгу выразил уверенность, что состав делегации, которая приехала в Россию под началом Мьеры, свидетельствует о намерении обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях.

Также Сергей Шойгу констатировал достижение высокого темпа развития политического диалога между Москвой и Гаваной.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.