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Движение поездов на Павелецком направлении в Москве восстановили по двум путям

Андрей Аркадьев
16:10 29.06.2023
Инцидент, из-за которого задерживалось движение поездов, произошел у станции Бирюлево-Товарная на юге Москвы.
Движение поездов на Павелецком направлении в Москве восстановили по двум путям
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пассажирское движение на Павелецком направлении вновь запустили по двум путям. О частичном восстановлении транспортного потока после схода нескольких вагонов грузового состава сообщила РЖД у себя в Telegram-канале. В настоящее время принимаются меры для стабилизации графика движения, уточнили  в пресс-службе.

Сегодня днем в Бирюлево сошел с рельсов грузовой состав, в результате шесть вагонов с цементом оказались на земле. Был поврежден участок железнодорожного полотна. Сразу после ЧП специалисты приступили к ликвидации последствий аварии. Составы «Аэроэкспресса» прекратили движение, а пассажиры шли вдоль железнодорожных путей пешком с багажом.

В этом месяце в Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, состав был пустым, так как следовал к одному из предприятий.

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