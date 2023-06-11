Губернатор Белгородской области сообщил о сходе 15 грузовых вагонов с рельсов

Пустой состав следовал к одному из предприятий, нет нарушения в движении пригородных поездов.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. Чрезвычайное происшествие случилось в Алексеевском городском округе.

К одному из предприятий следовал пустой состав. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Уточняется информация о причинах случившейся аварии. Сообщение о ЧП опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется», - написал он в своем Telegram-канале.

В начале мая в Брянской области сошел с путей грузовой поезд. В РЖД отмечено, что это произошло из-за вмешательства посторонних.

Инцидент произошел на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство.