На станции Бирюлево-Товарная с рельсов сошли 6 грузовых вагонов с цементом

Пассажиров предупреждают о сбое в отправке поездов из Москвы в Домодедово и обратно.

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На станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления произошел сход шести грузовых вагонов с цементом. Об этом сообщили в РЖД.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Московской железной дороги.

В результате происшествия было приостановлено движение поездов, в данный момент ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, пассажиров предупреждают о сбое в отправке составов из Москвы в Домодедово и обратно. В настоящее время отменены все «Аэроэкспрессы» в этом направлении.

Ранее стало известно, что в Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов, ЧП случилось в Алексеевском городском округе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, состав был пустым, так как следовал к одному из предприятий.