Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество.
«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - отметил Путин.
Президент напомнил события 1917 года, когда из-за революции Россия проиграла в Первой мировой войне.
«У России украли победу в Первой мировой войне», - отметил президент.
Президент напомнил, что «интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий и трагедией гражданской войны».
Путин назвал случившееся «внутренним предательством» и заявил о готовности «защитить и наш народ, и нашу государственность от любых угроз».
Напомним, что утром 24 июня президент России обратился к гражданам России, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер».