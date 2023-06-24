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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», - отметил Путин.

Президент напомнил события 1917 года, когда из-за революции Россия проиграла в Первой мировой войне.

«У России украли победу в Первой мировой войне», - отметил президент.

Президент напомнил, что «интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий и трагедией гражданской войны».

Путин назвал случившееся «внутренним предательством» и заявил о готовности «защитить и наш народ, и нашу государственность от любых угроз».

Напомним, что утром 24 июня президент России обратился к гражданам России, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер».