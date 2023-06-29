ОПЕК второй раз оставила без аккредитации журналистов WSJ, Bloomberg и Reuters

Ранее в организации заявили этим агентствам, что мероприятие проводится только по приглашению.

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Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК оставила репортеров трех крупных новостных агентств без аккредитации для работы на конференции в Вене, которая пройдет 5-6 июля. Исключенными оказались журналисты Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal, сообщает Bloomberg News.

Это уже второй раз, когда ОПЕК не допускает журналистов на свои заседания. В мае группа решила не приглашать репортеров из тех же трех агентств на совещание 3-4 июня. Другим журналистам было разрешено присутствовать на нем. Тогда группа не объяснила это решение, однако FT писала, что инициатором этого решения стала Саудовская Аравия.

Пресс-служба ОПЕК сообщила журналистам Bloomberg, что мероприятие проводится только по приглашению, несмотря на то, что ранее оно аккредитовало журналистов. В пресс-службе организации отказались от комментариев.

Организация стран-экспортеров нефти, которая вместе с союзниками по более широкой коалиции ОПЕК+ определяет политику добычи нефти для 23 стран, проведет встречу в государственном дворце Хофбург в Вене 5-6 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит исполнять договоренности с ОПЕК+.