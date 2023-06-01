МО РФ опубликовало подробную хронологию попытки террористов прорваться в Шебекино

Всего в ходе боев на приграничной украинской территории было уничтожено более полусотни украинских террористов, четыре боевые бронированные машины врага, РСЗО «Град» и один пикап.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России опубликовало подробную хронологию украинского теракта с попыткой прорыва в Шебекино в Белгородской области.

В ночь с 31 мая на 1 июня украинские боевики начали интенсивный артиллерийский обстрел международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на границе между Россией и Украиной. Также целью стали жилые кварталы населенного пункта Новая Таволжанка.

Обстрел продолжался около часа. После этого 1 июня в 03.57 неприятель предпринял попытку атаки в направлении на международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Она была предпринята силами в 30 боевиков, трех боевых бронированных машин и четырех пикапов.

Артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение вражеским силам. Эти удары уничтожили боевую бронированную машину противника, а также до десяти боевиков. Неприятель отошел в направлении населенного пункта Плетеневка.

Другая группа из 15 боевиков попыталась перейти границу вдоль левого берега Северского Донца в направлении населенных пунктов Гатищево и Новая Таволжанка. Террористы потерпели полное фиаско, подорвавшись на минном поле. Остатки добили российские артиллеристы.

Еще одна группа украинских террористов из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин выдвинулась уже по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. Завязался стрелковый бой, противниками террористов стали подразделения прикрытия границы ЗВО. Неприятель был рассеян, заплатив за это жизнями восьми боевиков и одной боевой бронированной машиной.

В 04.45 российская бронегруппа усилила подразделения прикрытия государственной границы.

В 04.57 в игру вступили российские вертолеты - армейская авиация нанесла два удара по вражеским резервам на территории Украины в районах населенных пунктов Огурцово и Гатище.

С 06.05 до 06.45 украинские террористы нарастили усилия, попытавшись еще раз прорваться на территорию России, действуя из районов населенных пунктов Плетневка и Волчанск. К этому было привлечено до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и грузовой автомобиль «КамАЗ».

Российские военные выложили очередной козырь, нанеся с 06.10 до 06.50 удар по противнику тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками, а также артиллерией ЗВО. Понеся потери в 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап, террористы отошли в направлении населенного пункта Жовтневое.

С 07.00 до 09.50 отступающие украинские террористы и их резервы обрабатывались армейской авиации ВКС России. Удары были нанесены по целям в районах населенных пунктов Огурцеово, Плетеневка, Старица и Волчанск.

Всего же в ходе боев на приграничной украинской территории было уничтожено более полусотни украинских террористов, четыре боевые бронированные машины врага, РСЗО «Град» и один пикап.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.