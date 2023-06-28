Вертолет вылетел на поиски 11-летнего мальчика в амурской тайге

К поискам ребенка привлечены дополнительные силы спасателей. Они оснащены беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами.

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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски 11-летнего мальчика в Архаринский район Амурской области. Вертолет направлен на место поисковой операции из Хабаровска, говорится в сообщении министерства.

К поискам ребенка привлечены дополнительные силы спасателей. Они оснащены дронами, квадроциклами и плавучими средствами. В составе второй поисковой группы 24 человека и 5 единиц техники. Всего в поисковых работах задействовано 68 человек и 18 единиц техники.

Ребенок накануне отправился в лес с отцом и братом в район реки Малый Урил, но по дороге отстал и потерялся. Мальчику грозит смертельная опасность, поскольку в тайге водятся дикие животные, в том числе тигры.

Мальчика ищут поисковики, сотрудники МЧС, полиции, охотники и кинологи. В тайге не может пройти техника, поэтому поиски ведут пешие группы. Спасатели используют вездеход и беспилотники.