Десятки поисковиков, охотников и спасателей ищут пропавшего в амурской тайге ребенка

Поиски осложняются тем, что ребенок пропал в глухом лесу, где водятся хищники, к тому же на лице похолодало.

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Поисковики, сотрудники МЧС, полиции, охотники и кинологи ищут пропавшего в амурской тайге десятилетнего мальчика. Накануне он отправился в лес с отцом и братом в район реки Малый Урил. До зимовья ребенок не дошел.

«Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями, на улице ночь, дождь и очень прохладно. Мы надеемся, что ребенок будет найден. К поискам привлечены волонтеры Амурской области, сотрудники МЧС, полиции и охотники», - рассказала руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская.

В тайге, где пропал ребенок, водятся дикие животные, в том числе тигры, напомнила Васиховская. Поэтому поисковики стараются действовать максимально оперативно. Тяжелой технике спасателей не проехать в лесную чащу, поэтому поиски ведут пешие группы. Лес обследуют при помощи беспилотников.