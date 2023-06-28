Для поисков пропавшего в амурской тайге ребенка задействуют вездеход

В районе поисковой операции отсутствует связь, что затрудняет работу спасателей и волонтеров.

© Видео: ПСО «Амур», Telegram © Фото: ПСО «Амур», Telegram

Спасатели используют вездеход для поисков пропавшего в амурской тайге ребенка. Об этом «Звезде» рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова.

«На данный момент поисковики, спасатели и полицейские добираются к месту поиска. Там связи нет вообще никакой, пока ничего не известно. Им добираться на вездеходе туда несколько часов», - рассказала «Звезде» Шалашова.

Сейчас шансы ребенка на выживание в тайге никто оценивать не берется. В непроходимой чаще водятся хищные звери, погодные условия в районе проведения поисково-спасательной операции неблагоприятные, температура упала.

«Это тайга, густая и непроходимая тайга, но ребенок довольно неплохо в ней ориентируется. Он там вырос, он к тайге привык. Отец охотник с ним охотился», - добавила руководитель поисково-спасательного отряда «Амур».

Об инциденте с мальчиком стало известно ранее. Ребенок отправился к зимовью с отцом и братом, но по дороге потерялся. На поиски мобилизованы силы МЧС, полиции, кинологов, волонтеров и охотников.