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На севастопольском пляже водолазы МЧС подняли со дна мину времен Великой Отечественной

Владимир Рубанов
23:39 28.06.2023
На Солдатском пляже нашли советскую минометную 82-миллиметровую мину.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Оперативные службы завершили работу на Солдатском пляже в Севастополе, где нашли советскую минометную мину 82 мм времен Великой Отечественной войны. Мину удалось увезти, ее уничтожат на полигоне, сообщило МЧС России.

Безопасность работ обеспечивали сотрудники полиции и ОМОН «Беркут-С» Росгвардии. Работы в воде выполняли специалисты водолазного подразделения МЧС РФ по Севастополю.

В городе нередко находят боеприпасы, которые море выбрасывает на берег после штормов, приливами и течениями.

Ранее девушки-военнослужащие рассказали, как уничтожали дроны, атаковавшие Севастополь. Попытку атаки на объекты в Крыму и Севастополе тремя беспилотными аппаратами предприняли украинские боевики.

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