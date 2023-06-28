На севастопольском пляже водолазы МЧС подняли со дна мину времен Великой Отечественной

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Оперативные службы завершили работу на Солдатском пляже в Севастополе, где нашли советскую минометную мину 82 мм времен Великой Отечественной войны. Мину удалось увезти, ее уничтожат на полигоне, сообщило МЧС России.

Безопасность работ обеспечивали сотрудники полиции и ОМОН «Беркут-С» Росгвардии. Работы в воде выполняли специалисты водолазного подразделения МЧС РФ по Севастополю.

В городе нередко находят боеприпасы, которые море выбрасывает на берег после штормов, приливами и течениями.

Ранее девушки-военнослужащие рассказали, как уничтожали дроны, атаковавшие Севастополь. Попытку атаки на объекты в Крыму и Севастополе тремя беспилотными аппаратами предприняли украинские боевики.