Девушки-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов, атаковавших Севастополь

Марину Фалееву и Татьяну Целуйко представят к наградам, а также им выплатят денежную премию.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В среду утром старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко отразили атаку украинских националистов на корабли Черноморского флота в Севастополе. Девушки вовремя засекли вражеские беспилотные надводные морские аппараты и уничтожили их прицельным огнем из стрелкового вооружения.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу распорядился представить девушек к наградам. Также военнослужащим выплатят денежную премию. Сами же они говорят, что исполняли свой долг и защищали родной город.

Старший матрос Марина Фалеева отметила, что быстро определили принадлежность дронов к вражеским. Беспилотники нехарактерно двигались и обладали малыми размерами.

«Получили мы сигнал атаковать. Автомат в руки - и стрелять. На родной город совершен набег - будем защищать. Враг не пройдет. Всматривались, выясняли, определяли. Наш, не наш. Потом все уже, когда точно сказали что не наш, открыли огонь», - вспоминает девушка.

По словам Марины Фалеевой, первоначально вражеские объекты обнаружила ее напарница – Татьяна Целуйко. Об этом главный старшина немедленно доложила оперативному дежурному.

«Начальники дали команду на открытие огня на поражение. Открыли», - говорит Татьяна Целуйко.

По ее словам, дрон двигался хаотично, но попасть по нему нужно было любой ценой. После уничтожения цели девушки не расслабились и поджидали следующий беспилотник.

Напомним, об атаке дронов сегодня рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, попытки поразить наши объекты были предприняты боевиками с 4 утра до 5 часов 56 минут. Все три аппарата были уничтожены.