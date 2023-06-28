«А где монеты?»: Путин пошутил на экскурсии в древнем Дербенте

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-Кала» в Дербенте.

Когда глава государства услышал, что в одном из древнейших городов России до сих пор находят предметы, которым более 5 тысяч лет, он шутливо спросил: «А где монеты?».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе поездки в республику планирует провести совещание по развитию туризма, а также отдельно встретится с главой Дагестана Сергеем Меликовым. По словам пресс-секретаря президента, в совещании по туризму также примут участие глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр транспорта Виталий Савельев.