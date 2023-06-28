«Я не сомневался»: Путин высказался о реакции народа на его обращение 24 июня

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в республике не было ни одного человека, который бы не выразил поддержку после обращения президента РФ.

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В Дагестане не было ни одного человека, который бы не выразил поддержку после обращения президента России Владимира Путина к народу. Об этом на встрече с российским лидером в Дербенте заявил глава республики Сергей Меликов.

«Я не сомневался в том, какой будет реакция в Дагестане и во всей стране», - ответил Путин.

Напомним, 24 июня Владимир Путин в обращении к нации назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Российский президент напомнил события 1917 года, когда из-за революции страна проиграла в Первой мировой войне.

Кроме того, глава государства отметил, что в период специальной военной операции нужно отбросить любые распри. По словам Путина, в период проведения СВО стране как никогда требуется единение.