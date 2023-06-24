Путин заявил, что любые распри нужно отбросить в период СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в период специальной военной операции нужно отбросить любые распри.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер».

Глава государства призвал отбросить все разногласия, так как сейчас, в период проведения СВО, стране как никогда требуется единение.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», - подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно получает информацию от российских ведомств в связи с попыткой мятежа.