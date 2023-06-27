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Путин поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа

Андрей Аркадьев
16:47 27.06.2023
По словам президента, будущий костяк Вооруженных сил России должен формироваться из военных, которые сегодня «проявляют себя должным образом».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин поручил главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу наградить военнослужащих за их заслуги в подавлении вооруженного мятежа, произошедшего 24 июня.

«Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду - государственными наградами», - сказал президент на встрече в Кремле.

Он добавил, что в дальнейшем костяк руководства наших Вооруженных сил должен формироваться из отличившихся в боях военнослужащих.

Кроме этого, российский лидер пообещал поддержать семьи летчиков, погибших во время мятежа.

Также президент констатировал, что группа «Вагнер» содержится из государственного бюджета, и только с мая прошлого года по май текущего года ЧВК получила от властей страны более 86 миллиардов рублей.

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