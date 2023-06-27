Армия Путин поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа Андрей Аркадьев По словам президента, будущий костяк Вооруженных сил России должен формироваться из военных, которые сегодня «проявляют себя должным образом». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу наградить военнослужащих за их заслуги в подавлении вооруженного мятежа, произошедшего 24 июня. «Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду - государственными наградами», - сказал президент на встрече в Кремле. Он добавил, что в дальнейшем костяк руководства наших Вооруженных сил должен формироваться из отличившихся в боях военнослужащих. Кроме этого, российский лидер пообещал поддержать семьи летчиков, погибших во время мятежа. Также президент констатировал, что группа «Вагнер» содержится из государственного бюджета, и только с мая прошлого года по май текущего года ЧВК получила от властей страны более 86 миллиардов рублей. Экспертное мнение и аналитика